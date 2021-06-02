Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM На сегодняшний день говорить об эффективности вакцины от COVID-19 «КовиВак» пока рано. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил генеральный директор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

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«Пока созданная нашими специалистами вакцина не пройдет третью фазу испытаний, говорить об уровне ее эффективности очень рано. Называемые сегодня цифры эффективности «КовиВак» являются всего лишь оценочными суждениями», — сказал Ишмухаметов.

По его словам, согласно предварительным итогам клинических исследований второй фазы исследований вакцины «КовиВак», у порядка 80% добровольцев сформировались антитела.