Москва, , 14:22 — REGNUM Популярный блогер Ида Галич официально развелась с предпринимателем Аланом Басиевым. Об этом она сообщила 2 июня в историях своего Instagram-аккаунта.

«Мы люди, которым была дарована такая красивая любовь. Спасибо за эти годы», — поблагодарила бывшего супруга Галич. Также она призналась, что больше не верит в институт семьи: «Не хочу впредь выходить замуж».

ИА REGNUM напоминает, что Ида Галич и Алан Басиев познакомились в 2018 году. В 2020 году у них родился сын Леон.

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