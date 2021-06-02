Бишкек, , 13:29 — REGNUM В Киргизии преждевременная смертность среди мужчин в 2,5 раза выше, чем среди женщин. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и соцразвития республики.

К преждевременной смерти очень часто приводят заболевания, вызванные курением.

По данным ведомства, сейчас в Киргизии насчитывается около 426 тысяч курящих мужчин, то есть почти половина взрослого мужского населения страны пристрастилась к табаку.

Из них около 213 тысяч человек могут умереть преждевременно именно из-за своей пагубной привычки.

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