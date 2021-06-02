Будапешт, , 13:34 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун, находящийся с визитом в Венгрии, провёл 31 мая встречу с замглавой МИД Венгрии Лементе Мадяром, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Представители двух стран отметили, что двусторонние отношения стабильно развиваются с момента установления дипломатических отношений, а также договорились продолжить переговоры по организации встреч на высоком уровне.

В тот же день Чхве Чжон Мун посетил завод по производству аккумуляторов для электромобилей Samsung SDI в Венгрии, а 1 июня встретился с министром финансов Михаем Варга.