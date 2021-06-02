Орел, , 13:27 — REGNUM Вопрос об ограничении родительских прав жительницы Орла, жестоко обошедшейся со своим маленьким ребёнком, решается в настоящее время, прокуратура начала проверку и уже приняла меры в защиту прав несовершеннолетнего. Об этом сообщила 2 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина вынимает из кроватки маленького мальчика, трясёт, а затем швыряет ребёнка на пол. СМИ выяснили, что женщина — жительница Заводского района Орла, а её сыну всего 1 год и восемь месяцев.

«Прокуратурой незамедлительно были организованы мероприятия к защите прав мальчика. Оперативно установлено его место нахождения. При координирующей роли прокуратуры ребенок, находившийся в опасной ситуации, изъят из семьи. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре. В настоящее время решается вопрос об ограничении родительных прав женщины», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство также даст оценку работе должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Добавим, что по данным СУ СКР, ребенок сейчас помещён в научно-клинический многопрофильный центр им. З.И.Круглой.