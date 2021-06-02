Таллин, , 13:26 — REGNUM На пост нового председателя партии Isamaa («Отечество») будут претендовать как минимум два кандидата. Об этом говорится в пресс-релизе партии.

В среду, 2 июня, о своем намерении вновь баллотироваться на этот пост заявил нынешний лидер партии Хелир-Валдор Сеэдер. По его словам, он готов взять на себя политическую ответственность за партию, которая с февраля нынешнего года и впервые за несколько десятилетий оказалась в оппозиции к действующему правительству.

Ранее внутрипартийное объединение Isamaa «Правые» назвало своего кандидата на этот пост — бывшего государственного прокурора Лавли Перлинг.

Выборы председателя и правления Isamaa пройдут в Тарту 20 июня на съезде партии.

Isamaa — одна из влиятельных националистических партий Эстонии. Она руководила страной в период восстановления независимости начала 1990-х годов и в период экономического и политического реформирования бывшей советской республики, сближения с Западом и разрыва отношений с Россией.

Именно эта партия (тогда — под названием «Союз «Отечество») предложила и внедряла большинство законов, нарушающих и ограничивающих права национальных меньшинств — Закон о гражданстве, Закон о языке, Закон о выборах и так далее. Всего, по оценкам правоведов и экспертов-правозащитников, под руководством партии Эстония приняла более 50 таких законов и подзаконных актов.

Партия Isamaa отличается крайне недружественной и агрессивной риторикой по отношению к местному русскому населению и соседней России, активно пропагандирует членство в НАТО и сотрудничество на правах младшего партнера с США.