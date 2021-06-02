Томск, , 13:25 — REGNUM За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 26 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 32 913 носителей коронавируса, выздоровели 31 817 человек. За сутки выздоровели 15 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в регионе коронавирус выявили у 31 человека, выздоровели 25 человек.

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