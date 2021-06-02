Пермь, , 13:25 — REGNUM В Перми учительница лицея № 1 Березников прошла курс лечения и сегодня, 2 июня, выписана из краевой больницы. Об этом сообщает минздрав региона.

Лечение пациентки длилось 12 дней. По словам главного врача Пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова, 21 мая лучшие хирурги клиники провели операцию, а 24 мая педагога перевели из реанимации в общую палату. В последние девять дней учительница проходила курс восстановления. «Людмила Николаевна — сильный и отзывчивый человек, мы всем коллективом ей помогали поправиться», — сказал медик. Домой в Березники учитель вернется в сопровождении сына.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Березниках 21 мая в лицее № 1 старшеклассник совершил нападение на учительницу физики и нанес ей ножевое ранение в области шеи. Женщину доставили в местную больницу, а позднее на вертолёте санавиации отправили в Пермь.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подросток заключён под стражу.

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