Москва, , 13:22 — REGNUM Пока никаких контактов министров иностранных дел стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не планируется. Об этом 2 июня сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Что касается контакта на уровне министров, то пока такой контакт не планируется», — подчеркнул дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также отметил, что недавний отчёт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о наличии ядерного материала на незадекларированных Тегераном объектах не окажет существенного влияния на ситуацию в Иране.

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«Я не считаю доклад средством воздействия на внутриполитическую обстановку в Иране», — цитирует ТАСС дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман аль Тани заявил, что Доха призывает Тегеран и Вашингтон вернуться к ядерной сделке. Он также добавил, что его страна готова помочь процессу переговоров в случае каких-либо тупиков.