Токио, 2 июня 2021, 13:24 — REGNUM Продажи на авторынке Японии в мае 2021 года новых легковых автомобилей увеличившись на 30,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).
Отмечается, что в прошлом месяце японские дилеры продали 193 750 машин (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).
Увеличение продаж в ассоциации связывают с низкой базой прошлого года. Кроме того, дефицит полупроводников в мире на протяжении нескольких месяцев сказывался на производстве автомобилей в Японии.
В мае продажи автомобилей Toyota (включая бренд Lexus) выросли на 29,8%. Также увеличились продажи: Nissan (+36,5%), а вот реализация машин Honda, наоборот, ушла в минус на 5%.
Напомним, в апреле 2021 года продажи на японском авторынке выросли на 26,3%, до 182 760 экземпляров.
Читайте также: Во Франции реализация новых автомобилей выросла на 46,4%