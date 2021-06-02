Токио, , 13:24 — REGNUM Продажи на авторынке Японии в мае 2021 года новых легковых автомобилей увеличившись на 30,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

Отмечается, что в прошлом месяце японские дилеры продали 193 750 машин (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

Увеличение продаж в ассоциации связывают с низкой базой прошлого года. Кроме того, дефицит полупроводников в мире на протяжении нескольких месяцев сказывался на производстве автомобилей в Японии.

В мае продажи автомобилей Toyota (включая бренд Lexus) выросли на 29,8%. Также увеличились продажи: Nissan (+36,5%), а вот реализация машин Honda, наоборот, ушла в минус на 5%.

Напомним, в апреле 2021 года продажи на японском авторынке выросли на 26,3%, до 182 760 экземпляров.

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