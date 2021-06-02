Джакарта, , 13:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что государство продолжает общаться с председателями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ситуации в Мьянме. Об этом, как передает Kompas, глава МИД Индонезии сообщила во время встречи с Верховным представителем ЕС по внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в Джакарте.

По словам Ретно Марсуди, необходимо немедленно решить вопрос о назначении специального посланника, чтобы помочь урегулировать конфликт в Мьянме.

Ретно Марсуди «Инклюзивный диалог важно поощрять для разрешения политического кризиса в Мьянме и возвращения демократии в политическую жизнь страны»

В ответ на это Жозеп Боррель выразил признательность Индонезии за поиск решение ситуации в Мьянме.

Жозеп Боррель «Я очень ценю ваше лидерство в поиске решения проблемы»

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