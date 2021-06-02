Минск, , 13:19 — REGNUM Публичное оскорбление президента Белоруссии инкриминировано гражданину республики, который позвонил в милицию и нелестно высказался о деятельности чиновника. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

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«Согласно материалам дела 45-летний обвиняемый 14 января 2021 года в состоянии алкогольного опьянения из своего дома позвонил на специальную телефонную линию службы милиции «102» УВД Брестского облисполкома. В разговоре с оператором линии З. оскорбил главу государства, — сказано в официальном сообщении. — Осознавая унизительный характер своих высказываний, обвиняемый рассчитывал на то, что они станут известны неопределенному кругу лиц».

Действия обвиняемого квалифицировали по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса республики. Прокуратура Брестского района направила уголовное дело в суд. Отмечено, что свою вину обвиняемый «признал в полном объеме и раскаялся».

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