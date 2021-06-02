Бишкек, , 13:19 — REGNUM Республиканский оперативный штаб озвучил условия, на которых иностранным туристам разрешается посещать Киргизию в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили в правительстве республики сегодня, 2 июня.

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Обязательным условием для въезда в страну по-прежнему остается только отрицательный ПЦР-анализ на COVID-19, действительный в течение 72 часов.

Отмечается, что вакцинация от коронавирусной инфекции во всем мире проводится исключительно на добровольной основе, а потому для посещения Киргизии не требуется сертификат о получении прививки.