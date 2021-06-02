Москва, , 13:21 — REGNUM В течение пяти лет средняя температура воздуха температура земли с большой долей вероятности будет расти. Об этом 2 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Такой прогноз дали исследования и расчеты, которые провели математики, метеорологи и океанологи в ряде стран мира. Результаты анализа содержат осторожные оценки, однако сводятся они к тому, что температура воздуха на планете на протяжении последующих пяти лет будет только расти.

«Вероятность того, что один из следующих пяти лет будет, как минимум, на полтора градуса теплее доиндустриальных уровней, составляет 40% и увеличивается со временем», — зачитал выдержку из исследования Вильфанд.

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