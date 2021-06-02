Магас, , 13:17 — REGNUM В Ингушетии вручили ключи от микроавтобуса «Соболь» многодетной семье Марзиевых. Родители семерых детей награждены орденом «Родительская слава». Автомобиль был куплен по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики, сообщили 2 июня в пресс-службе руководителя региона.

В семье Марзиевых растут четверо сыновей и три дочери. Все они хорошо учатся, активно занимаются спортом.

В День защиты детей президент РФ Владимир Путин в числе прочих многодетных семей пообщался в режиме видеосвязи с семьей Марзиевых из Ингушетии. Он поинтересовался вопросами образования и развития детей и поздравил одного из сыновей Марзиевых с 14-летием.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Владимир Путин пообщался в режиме видеосвязи с многодетными семьями из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, награжденными орденом «Родительская слава».

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