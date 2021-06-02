Екатеринбург, , 13:19 — REGNUM Уходящая с поста директора парка Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман поторопилась со своим увольнением. Об этом заявил глава города Алексей Орлов во время объезда зелёных территорий.

Градоначальник уверен, что никто не принуждал Кейльман уходить с поста. По словам мэра, руководительница «поторопилась» с решением покинуть должность.

Орлов добавил, что проводил собеседования с каждым из кандидатов на пост нового директора парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кейльман назвала причиной ухода «бюрократические интриги». Новым руководителем парка стал бывший заместитель директора Павел Зубакин.

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