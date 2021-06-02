Кемерово, , 13:17 — REGNUM В Кемеровской области в День защиты детей родилось 86 малышей. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

«1 июня появились на свет 49 мальчиков и 37 девочек. В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребёнок» семьи, в которых малыши появились на свет в День защиты детей, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой», — рассказали в региональном правительстве.

Больше всего детей родилось в Кемерове — 21 мальчик и 19 девочек, в Новокузнецке — 13 мальчиков и девять девочек; в Прокопьевске — три мальчика и две девочки, в Междуреченске и Таштаголе по три ребёнка; в Анжеро-Судженске, Киселёвске, Мысках, Полысаеве и Мариинске родилось по два малыша; в Юрге, Ленинске-Кузнецком и Чебуле появилось по одному мальчику.

Для сравнения, 1 июня 2020 года в Кузбассе родилось 88 детей — 49 мальчиков и 39 девочек, в том числе две двойни.