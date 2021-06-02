Москва, , 13:19 — REGNUM Министерство обороны России собирается внимательным образом следить за подготовкой и проведением украинско-американских учений Sea Breeze с привлечением стран НАТО и реагировать в случае необходимости в интересах РФ. Об этом 2 июня заявил журналистам официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что в ходе этого учения планируется задействовать примерно 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и свыше 100 единиц автомобилей и бронетехники.

При этом Конашенков подчеркнул, что данные учения состоятся «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что недалеко от границы Украины и России в районе Крыма прошли масштабные учения ВСУ.