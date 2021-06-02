Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных вновь случаев заражения. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 2 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 56 105 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 83.

Вылечились 53 511 пациентов, из них за последние сутки — 80. Доля выздоровевших в целом составила 95,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области появится новая детская инфекционная больница. В рамках первого этапа строительства оказана федеральная поддержка в размере 280 млн рублей.

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