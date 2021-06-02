Тула, , 13:16 — REGNUM Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Тулы, обвиняемого в стрельбе в подростков из страйкбольного автомата, передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном комитете России 2 июня. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

По версии следствия, вечером 23 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Галкина в Туле выстрелил из электропневматического автомата в 19-летнего туляка. Последний получил повреждение, не повлекшее вреда здоровью. После этого обвиняемый на улице Максимовского открыл стрельбу по группе подростков, пострадали двое 13-летних подростка и один 14-летний.

Установлено, что электропневматический автомат, применяемый для игры в страйкбол, обвиняемый взял в квартире своего родственника. Следователям он сообщил, что стрелял «ради шутки». Свою вину он признал.

Уголовное дело находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В настоящее время оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Также ранее в суд было направлено дело в отношении того же мужчины по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции.