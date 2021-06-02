Бишкек, , 13:14 — REGNUM В столице Киргизии большая часть водителей маршруток сегодня, 2 июня, вновь устроили забастовку и отказались выходить на линию до тех пор, пока городские власти не поднимут тарифы на проезд в два раза — с 10 до 20 сомов (с 8,7 до 17,4 рубля).

Из-за нехватки общественного транспорта многие горожане опоздали на работу, автобусы и троллейбусы ездят переполненные, на остановках толпятся люди. Живущие в пригороде граждане вынуждены добираться до Бишкека пешком.

Ситуацией воспользовались таксисты, сразу же подняв расценки в три-четыре раза — желающим доехать из одного конца города в другой приходится платить по 400 — 500 сомов (350 — 440 рублей).

В столичной мэрии констатируют, что Бишкеку требуется хотя бы 1500 единиц общественного транспорта для обеспечения нормальных условий перевозки пассажиров, но сейчас город имеет в своем распоряжении лишь 125 автобусов и 130 троллейбусов.