Санкт-Петербург, 2 июня, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 июня приняло в окончательном варианте закон о внесении изменений в региональное законодательство о выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований. Принятые изменения, по аналогии с федеральными и региональными выборами, допускают голосование на муниципальных выборах в Петербурге в течение трех дней, а также за пределами избирательных участков, сообщает пресс-служба Заксобрания.

ИА REGNUM Выборы в Петербурге

«По решению избирательной комиссии муниципального образования голосование на выборах (включая повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — говорится в новом варианте статьи закона о днях голосования. Решение о многодневном голосовании может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.

Кроме того, в соответствии с новой редакцией закона, по решению избирательной комиссии муниципального образования может быть проведено голосование избирателей вне помещения для голосования — на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Также разрешено голосование групп избирателей, которые проживают или находятся в местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. При этом голосование по открепительным удостоверениям не проводится, а подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования в последний день выборов.

Как отмечает портал «ЗакС.Ру», согласно принятым поправкам, кандидаты, аффилированные с иностранными агентами или являющиеся иноагентами, будут маркироваться в бюллетенях, избирательной документации и агитационных материалах. В 2021 году в Петербурге муниципальных депутатов будут выбирать в МО «Автово». Также возможны довыборы в ещё нескольких муниципалитетах.