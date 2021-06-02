Москва, , 13:15 — REGNUM Гидрометцентр разрабатывает систему, которая позволит определить точную погоду по каждому району Москвы. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам метеоролога, эта система позволяет учитывать множество факторов в той или иной части мегаполиса и выдавать наиболее точный прогноз.

«В Гидрометцентре сейчас разработана модель циркуляции в городе. Здесь учтено всё, что только возможно: и архитектура, и расположение парков, и покрытие дорожное. Все это аккуратно прописано, даже влияние стен высотных зданий», — сказал Вильфанд.