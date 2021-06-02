Волгоград, , 13:17 — REGNUM В Волгоградской области 2 июня выявлены 93 новых носителя коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 14 районах региона. Выписаны после лечения 87 человек, зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов в возрасте от 47 до 84 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 59 979 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 57 207 человек. Продолжают лечение, в том числе амбулаторно 1445 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1327 человек.