Москва, , 13:13 — REGNUM Летом 2021 года на территории Центральной России неизбежно будут неблагоприятные погодные условия. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам метеоролога, в Центральной России в 2021 году ожидается повышенная температура. Избыток тепла в свою очередь неизбежно спровоцирует появление неблагоприятных погодных условий.

«За последнюю четверть века количество неблагоприятных погодных условий увеличилось в два раза. Повторяемость опасных явлений увеличивается. Но спрогнозировать опасные явления летом можно лишь с небольшим упреждением», — сказал Вильфанд.

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