Северобайкальский район, Бурятия, , 13:07 — REGNUM На территории Фролихинского заказника в Бурятии медведь пытался напасть на патрульный катер государственных инспекторов. О происшествии сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье».

На побережье десятки зверей выходят за байкальским ручейником. При этом бурые медведи, как отмечается, особенно на заповедных территориях не боятся перед человека.

«Так и этот медведь, увидев наш патрульный катер, не бросился убегать, а наоборот предпринял попытку попасть на него вплавь», — отметили в дирекции.

В связи с этим специалисты напомнили правила поведения при встрече с дикими животными. Так, в лесу гражданам рекомендовано громко разговаривать, петь и шуметь, чтобы предупредить медведя о своём присутствии. При встрече с ним не приближаться, не пытаться сфотографировать и не убегать, даже если медведь делает броски в вашу сторону.