Иерусалим, , 13:11 — REGNUM Председатель Еврейского агентства для Израиля «Сохнут» Ицхак Герцог избран путем тайного голосования на пленарном заседании израильского кнессета новым, 11-м президентом Израиля. Об этом 2 июня сообщил спикер парламента страны Ярив Левин, трансляцию заседание ведет израильский парламентский телеканал.

При этом за кандидатуру Герцога отдали свои голоса 87 депутатов кнессета, 27 проголосовали за Мирьям Перец и еще шесть народных избранников Израиля воздержались.

Кроме того, известно, что на данном посту новый президент Израиля сменит 9 июля Реувена Ривлина.

Отметим, 60-летний Ицхак Герцог является главой Еврейского агентства по связям с диаспорой и репатриацией евреев в Израиль «Сохнут», также он сын Хаима Герцога, который был президентом страны с 1983 по 1993 год.