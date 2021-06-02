Кишинёв, , 13:10 — REGNUM Правоцентристская партия Pro Moldova не будет участвовать в выборах в парламент Молдавии. Об этом председатель партии Андриан Канду 2 июня сообщил на пресс-конференции.

«Но мы будем рядом с людьми, будем следить за электоральными конкурентами и избирательными программами, чтобы разоблачать предвыборные обещания», — отметил партийный лидер.

На вопрос о том, какую из партий Pro Moldova поддержит на выборах, Канду не сообщил, сказав, что говорить об этом преждевременно. Он также не назвал причину, по которой партия прекратила участие в предвыборной гонке.

ЦИК Молдавии начал принимать заявки на участие в выборах с 14 мая. Пока зарегистрировались девять партий.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии обвинили Санду во вмешательстве в независимость судебной системы