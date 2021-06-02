Кострома, 2 июня, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Костроме завершился капитальный ремонт единственной муниципальной бани, расположенной в Заволжском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Http://www.gradkostroma.ru Хамам

В здании обновили систему электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, обновили фасад и провели отделочные работы в помещениях. В бане появились несколько бассейнов, хамам, массажный и парикмахерский кабинеты. Открыть здание после приёмки собираются в «середине июля» 2021 года.

Напомним, муниципальная баня No 8 была закрыта в 2016 году из-за аварийного состояния помещений. Учитывая, что муниципальная помывочная — единственная на весь Заволжский район города, это обстоятельство вызвало нарекания и возмущение местных жителей.

В июле 2019 года костромские власти заключили концессионное соглашение с частной организацией «Дисконт». По его условиям концессионер должен был вложить в модернизацию помывочной 15 миллионов рублей. Баня остаётся муниципальной, но заниматься хозяйственной деятельностью на протяжении последующих 35 лет после открытия в ней будет частник.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM представители концессионера, два раза в неделю — во вторник и воскресенье помывочные услуги населению будут предоставляться по муниципальному тарифу — от 200 до 240 рублей за час. В эту сумму входит посещениехамама, оплачивать услуги массажиста и парикмахера придётся отдельно. В остальные дни недели тариф устанавливает концессионер. В зависимости от времени суток тариф составит от 200 до 450 рублей в час.