Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Российская Федерация получила приглашение принять участие в конференции по Ливии в Берлине, которая запланирована на 23 июня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Сергей Викторович Лавров получил приглашение за двумя подписями — генсека ООН и министра иностранных дел ФРГ. Они приглашают в Берлин, 23 июня», — сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ.

Он добавил, что Россия будет участвовать в конференции, «всё зависит от рабочего графика Лаврова, но Россия будет представлена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ФРГ заявили, что вторая Берлинская конференция по ситуации Ливии пройдет в столице Германии 23 июня.

Во время мероприятия планируется подвести итоги реализации решений первой Берлинской конференции по Ливии и провести рассмотрение всех аспектов стабилизации ситуации в этой стране.