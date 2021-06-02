Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 13:03 — REGNUM Российская Федерация получила приглашение принять участие в конференции по Ливии в Берлине, которая запланирована на 23 июня. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Он добавил, что Россия будет участвовать в конференции, «всё зависит от рабочего графика Лаврова, но Россия будет представлена».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД ФРГ заявили, что вторая Берлинская конференция по ситуации Ливии пройдет в столице Германии 23 июня.
Во время мероприятия планируется подвести итоги реализации решений первой Берлинской конференции по Ливии и провести рассмотрение всех аспектов стабилизации ситуации в этой стране.