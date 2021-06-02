Самара, , 13:13 — REGNUM Делегация Самарской области принимает участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в 2021 году регион снова представит на форуме свои проекты, в том числе электромобиль ZETTA, макеты малого космического аппарата «АИСТ-2Д» и первой в РФ «Умной дороги», будет представлена информационная система «Цифровая модель региона».

«Также инвесторы России и мира смогут познакомиться с интерактивной картой Самарской области с ключевыми отраслями экономики, транспортно-логистическими возможностями и инвестиционными площадками», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в ходе форума руководство региона намерено подписать несколько соглашений о сотрудничестве и инвестиционных соглашений.

Помимо этого, на форуме Самарская область соберёт все субъекты РФ — участников научно-образовательного центра «Инженерия будущего» на дискуссии «Научно-образовательные центры мирового уровня — точки роста регионов-инициаторов НОЦ».

Ранее сообщалось о том, что в 2019 году на XXIII Петербургском международном экономическом форуме, руководство Самарской области подписало 16 соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие региона.