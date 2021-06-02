Москва, , 13:03 — REGNUM Цены на нефть постепенно подошли к своему максимуму с марта 2021 года, превысив значение в $71,50за баррель марки Brent и закрыв вчерашний день на отметке в $70,83, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Не считая марта, последний раз цены на нефть превышали $70 еще до пандемии, в начале января 2020 года.

Такой рост связан с позитивным прогнозом спроса от ОПЕК+ на фоне общемировой вакцинации, отсутствии изменений в наращивании добычи, а также неясных перспективах иранской нефти даже несмотря на то, что государство впервые за 30 лет поставило топливо в США, продав американцам чуть больше 60 тыс. баррелей.

Постепенное улучшение ситуации с заболеваемостью в Индии, а также восстановление деловой активности, авиаперелетов и старт круизного сезона также являются позитивными триггерами для котировок нефти.

На этом фоне серьезный рост показывают и котировки нефтяных компаний как в России, так и в США — ряд производителей вырос более чем на 10% за прошедший день.

Сегодня, 2 июня, стоимости барреля Brent будет стараться закрепиться выше $71. Предполагаемое движение на день — от $70 до $71,50 за баррель», — считает эксперт.

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