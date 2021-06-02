Магнитогорск, Челябинская область, , 13:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местный житель заподозрен в незаконном использовании своего паспорта при образовании юридического лица. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что этот гражданин предоставил свой паспорт для регистрации фирмы и указал себя её директором. При этом в тот момент он уже знал, что не будет ею руководить.

Организация была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц. Теперь по делу идут следственные действия. Выясняются обстоятельства совершения преступления.