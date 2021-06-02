Рязань, 2 июня 2021, 13:08 — REGNUM План мероприятий, который будет реализовываться правительствами Рязанской и Орловской областей, подписали главы регионов Николай Любимов и Андрей Клычков 2 июня в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации Рязанской области.
Межрегиональное взаимодействие строится в рамках соглашения, которое было подписано в 2018 году. План мероприятий включает в себя обмен официальными и деловыми делегациями, содействие развитию межрегиональной производственной кооперации, поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию продукции собственного производства между регионами. Кроме того, планируется укрепить партнёрство в АПК, в сферах производства продукции приборостроения и электронной промышленности, образования, здравоохранения, туризма, спорта, информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятия рассчитаны на 2021 — 2023 годы.