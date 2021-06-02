Москва, , 13:05 — REGNUM Объём выпускаемых к 2030 году автомобилей с электромотором в РФ будет составлять не менее 150 тыс. экземпляров в год. Об этом сообщил директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Отмечается, что стоимость локализованного в стране электрокара для получения господдержки должна составлять менее 2,5 млн рублей.

«Мы считаем, что реализация концепции позволит создать в стране новую технологическую отрасль и производить электромобили с долей не менее 10 процентов от общего объема производства транспортных средств к 2030 году», — сообщил Колесников.

Также он отметил, что стоимость концепции по развитию производства и использования электротранспорта оценивается в 750 млрд рублей до 2030 года.

Ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Сагинов сообщил, что основным препятствием для развития в России электротранспорта является стоимость электрокаров.

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