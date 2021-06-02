Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области вакцинацию от коронавируса завершили почти 340 тысяч добровольцев, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 июня.

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В настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стали 451 102 человека (+ 4 563 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 339 227 добровольцев (+ 4 495 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области необходимо привить более 2 млн человек. Принять участие в вакцинации можно только на добровольной основе.

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