Варшава, , 13:00 — REGNUM Центральное статистическое управление Польши опубликовало аналитический доклад, из которого следует, что за последний год (с мая 2020-го года по май 2021-го) уровень инфляции в стране составил 33%. Об этом сообщает Polskie Radio.

Аналитики отмечают, что это рекордный уровень годовой инфляции в стране за последние 10 лет. Они связывают такое положение вещей с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

По их прогнозам, в ближайшем будущем не удастся переломить ситуацию.

«Инфляции будет способствовать также динамическое увеличение внешнего спроса на польские товары без увеличения объема их производства. Кроме того, польская экономика еще долго будет ощущать расходы, понесенные в борьбе с пандемией», — отмечается в докладе.