Джакарта, , 13:00 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела встречу с Верховным представителем ЕС по внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, сообщает Kompas.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в Палестине.

Ретно Марсуди «Индонезия приветствует прекращение огня и надеется, что все стороны привержены поддержанию благоприятной ситуации»

Глава МИД Индонезии также подчеркнула важность усилий по предотвращению повторения насилия в регионе. По словам Ретно Марсуди, необходимо решить ключевой вопрос, а именно прекращение израильской оккупации путем проведения заслуживающих доверия переговоров.

«Индонезия надеется на поддержку Европейского союза в достижении независимости Палестины», — подчеркнула Ретно Марсуди в ходе переговоров.

Жозеп Боррель выразил обеспокоенность по поводу произошедших в Палестине событий. Он согласился с тем, что подходящее решение палестинского конфликта — это создание двух независимых государств Израиля и Палестины.