Геленджик, Краснодарский край, , 12:59 — REGNUM Регулярное авиасообщение из аэропорта «Геленджик» в Уфу, Сургут и Тюмень возобновлено с 1 июня, сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика. Регулярные рейсы осуществляет авиакомпания Utair, перелеты будут выполняться до конца сентября.

«С 31 мая аэропорт Геленджик перешел на новый регламент работы. До конца курортного сезона мы будем работать с 08:00 до 23:00 — данное решение обусловлено значительным расширением маршрутной сети и увеличением частоты выполняемых рейсов на традиционных маршрутах», — уточнил генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко.

В Тюмень из Геленджика самолёты будут летать трижды в неделю: по вторникам и субботам вылет из аэропорта «Рощино» будет выполняться в 20:00, прибытие в Геленджик — в 21:45, по отправление запланировано на 17:00, прилёт — в 18:50 по местному времени. Также три раза в неделю будут выполняться и рейсы в обратную сторону.

В Сургут из Геленджика и обратно рейсы будут осуществляться также три раза в неделю, по вторникам, средам и субботам. В Уфу и обратно будет выполняться два полёта в неделю.