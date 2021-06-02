Киев, 2 июня 2021, 13:02 — REGNUM На Украине начались двухдневные украино-иранские переговоры по делу самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитого в небе над Тегераном. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 2 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее в Киев на переговоры прибыла иранская делегация во главе с заместителем иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандром.
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