Киев, , 13:02 — REGNUM На Украине начались двухдневные украино-иранские переговоры по делу самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитого в небе над Тегераном. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов 2 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Будем настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато», — рассказал он.

Напомним, ранее в Киев на переговоры прибыла иранская делегация во главе с заместителем иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандром.

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