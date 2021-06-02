Москва, , 13:02 — REGNUM В 2021 году валовых сбор озимых сельскохозяйственных культур в России будет ниже показателей 2020 года. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

По прогнозу метеоролога, валовый сбор озимых в России может составить 56−57 млн тонн зерна. Этот показатель на 8 млн тонн ниже уровня 2020 года.

«Но я напомню, что прошлогодние показатели были рекордными. Поэтому это не неурожай, но все-таки меньше, чем в 2020 году», — сказал Вильфанд.

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