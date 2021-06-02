Москва, , 12:58 — REGNUM Рубль подешевел на торгах 1 июня, несмотря на удорожание нефти. Пара доллар/рубль в моменте поднималась к отметке 73,50 руб., где проходит ближайшее сопротивление, после чего слегка откатилась к закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«На торговой сессии 2 июня котировки начали с нового тестирования этой области, которое снова привело к коррекции в пределах устоявшегося диапазона.

Движения котировок несколько оживились, но все еще не выходят за рамки проторгованного канала. Причем российская валюта проигнорировала подъем нефтяных цен, которые, правда, не смогли отстоять уровень $71 за баррель и частично скорректировались сугубо на технических факторах, в рамках фиксации прибыли.

На данном этапе перспективы рубля выглядят неплохо. Нефть находится неподалеку от максимумов этого года, доллар испытывает трудности с попытками восстановления, а ожидания игроков относительно предстоящей встречи лидеров России и США в основном благоприятные.

Сегодня, 2 июня, стартует Петербургский международный экономический форум, в рамках которого президент РФ Владимир Путин может дать какие-то комментарии на тему предстоящего диалога с президентом США Джо Байденом.

С технической точки зрения в центре внимания игроков остаются уровни 73 руб. и 73,50 руб., причем сейчас возрастает угроза тестирования верхней границы локального диапазона.

Сегодня доллар укрепляется на рынке Форекс, и, если эта тенденция получит развитие, рублю придется уступить. Пара евро/рубль после двух дней подъема сползает вниз, так и не дотянувшись до отметки 90 рублей», — считает эксперт.

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