Москва, , 12:57 — REGNUM Свою роль в переломе пандемии коронавируса в России сыграло умение лечить COVID-19, а также проведение вакцинации в стране. Об этом в ходе сессии «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин» заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

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«Безусловно, мы сейчас находимся на переломе пандемии, и, естественно, на это сыграло не только умение лечить это заболевание, но <…> возможность его профилактировать, и основным видом профилактики является вакцинация», — сказал Гриднев.

По его словам, на пике пандемии в России развернули 280 тысяч коек: «На сегодняшний день у нас действует меньше 100 тысяч, из которых почти 25−30% — это резервный коечный фонд».