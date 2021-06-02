Москва, , 12:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин не смотрел матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, в котором сборная России разгромила команду Белоруссии (6:0) и вышла на первое место в своей группе. Об этом 2 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, президент не смотрел, был занят», — сказал он в ответ на советующий вопрос.

Также представитель Кремля указал, что «это все промежуточные игры», а также только «еще одна победа на пути к важным матчам».

При этом Песков не согласился с утверждением одного из журналистов, что российский лидер и его белорусский коллега Александр Лукашенко являются «известными хоккеистам», отметив, что главы двух государств являются известными любителями хоккея.

«Хоккеист — это очень тяжелый труд и очень высокая профессиональная подготовка», — добавил он, уточнив, говоря о хоккее, что Путин и Лукашенко играют «всегда в одной команде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что говорить о принятии документа по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно.