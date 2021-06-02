Ярославль, 2 июня, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле стали гораздо быстрее ликвидировать ямы на дорогах. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Яма на улице Академика Колмогорова

Областной чиновник присутствовал на отчёте мэра за 2020 год. В завершении дискуссии он дал понять, что региональные власти довольны работой мэра областного центра. Как полагает Неженец, дороги в городе становятся всё лучше.

«И продолжая тему реагирования «Горзеленхозстроя». У «Ауры» у улицы Победы в конкурс (по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» — ИА REGNUM) дорога не вошла, но требовала ремонта. «Горзеленхоз» достаточно оперативно отработал. 2 машины, которые работали по струйно-инъекционному отработали. И то есть реакция стала достаточно быстрой. Раньше реакция на устранение ям была у нас, чего скрывать, достаточно долгая. Сейчас это день-два, максимум неделя. Это не только на этом кусочке, это видно по всем территориям. До момента устранения ям проходит совсем немного времени — буквально дни», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области.

Отметим, что слова чиновника опровергают сами ярославцы. Как сообщают в социальных сетях жители улицы Академика Колмогорова, 14 мая они отправили через портал Госуслуг обращение о ремонте огромной ямы на подъезде к проспекту Фрунзе. Заявитель получил ответ, что «поручено рассмотреть возможность выполнения работ по ремонту указанного в обращении объекта с учетом фактически выделенного объёма финансирования». Ремонта же люди не увидели. Такие формальные ответы получают и многие другие жители города. Похожая ситуация с улицей Ударной, ведущей к клинической больнице №2 на улице Пирогова. Ярославцы обращались к городским властям несколько месяцев назад, о проблеме писали СМИ, но ремонта нет.

Но Виктор Неженец всё же видит положительные тенденции.

«Хочу сегодня заметить, что все депутаты, в том числе из разных фракций, отметили одно, что город сегодня работает, город сегодня развивается и есть положительные тенденции. Да по ходу работы возникают вопросы, на них надо отвечать, с ними надо работать», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня депутаты большинством голосов приняли отчёт мэра города за 2020 год.