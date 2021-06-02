Москва, , 12:53 — REGNUM Для решения проблемы роста цен в том числе на продукты питания лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать единый орган-координатор — Роскомцен, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

«Для решения проблемы роста цен требуется понятная и последовательная государственная политика в области регулирования цен. Нужен центр принятия решений с широкими полномочиями — условный Роскомцен», — считает Миронов.

Он обратил внимание на то, что сейчас каждое ведомство обрабатывает свою отраслевую делянку, но у этих семи сестер дите без глазу.

«Необходим единый орган, координатор, который бы занимался прогнозом, отслеживал ситуацию, реагировал на конъюнктуру, предлагал решения и контролировал их выполнение», — рассуждает парламентарий.

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