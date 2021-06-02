Москва, , 12:53 — REGNUM Урожайность озимых сельскохозяйственных культур в России в 2021 году будет ниже показателей предыдущего года. Об этом 2 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Средняя урожайность озимого зерна ожидается на уровне 34−36 центнеров с гектара. Это на 2,7 центнера с гектара меньше прошлогодних показателей», — сказал метеоролог.

По его словам, аналогичным образом складывается и ситуация с посевами озимой ржи.

«Урожайность озимой ржи составит 18−20 центнеров с гектара, что на 5,4 центнера с гектара ниже прошлогодней», — отметил Вильфанд.

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