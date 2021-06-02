Соледар, ДНР, 2 июня 2021, 12:52 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 2 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском направлении боевики ВСУ выпустили 20 мин калибра 82 мм.
В СЦКК отметили, что украинская сторона проигнорировала просьбы прекратить огонь, заявив, что перемирие со стороны ВСУ соблюдается.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки ВСУ дважды обстреляли из крупнокалиберных пулемётов территорию ЛНР.
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