Москва, , 12:50 — REGNUM Экономика России в условиях шоков ведет себя лучше, чем порой ожидается, но ее проблема в том, что в относительно спокойной ситуации темпы ее роста очень невелики. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 2 июня на пресс-конференции заявил профессор НИУ ВШЭ Евгений Гавриленков.

«Понятно, что та массивная поддержка и беспрецедентные дефициты бюджетов, которые сейчас поддерживаются в США и в других странах, — это, конечно, долговой навес, который никуда просто так не уйдет, — сказал Гавриленков. — Явно будет какая-то очень большая проблема. Это может быть отложенный кризис. Денежные власти готовы поддерживать текущее положение дел».

Как подчеркнул экономист, в условиях шоков экономика РФ ведет себя лучше, чем ожидается, но ее рост в условиях спокойной экономической ситуации очень невелик. Как полагает эксперт, это вызвано в числе прочего серьезными диспропорциями внутренней макроэкономической политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика РФ неравномерно отреагировала на пандемию коронавируса.

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