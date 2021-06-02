Москва, , 12:52 — REGNUM Российские туристы вновь будут иметь возможность посещать Турцию к июлю 2021 года. Такое предположение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Есть надежда, что позитивная динамика по коронавирусу в Турции продолжится. И к середине лета, российские туристы смогут попасть на турецкие курорты», — пояснила Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что миллион туристов в России ждут возобновления рейсов. Они ранее забронировали и частично или полностью оплатили туры в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, что 31 мая российский оперштаб по коронавирусу продлил ограничения, введенные для перевозки в Турцию и Танзанию до 21 июня.

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